Три образа, папье-маше и золотистый свет: как рождается новогодняя коллекция Федоскино

До главного зимнего праздника еще остается несколько месяцев, однако в Федоскино уже приступили к созданию подарков к Новому году. Мастера местной фабрики миниатюрной живописи работают над серией из 48 тарелок, посвященной символу 2027 года — Огненной Козе, сообщил REGIONS.

Праздничная коллекция получит название «Огненная Коза». Центральный персонаж предстанет на изделиях в трех различных воплощениях, и каждое из них несет собственную сказочную историю. Так, в композиции «Хранитель чудес» коза изображена на фоне огненного неба и еловых ветвей. В образе «Цветочной феи» героиня украшена пышным венком, составленным из пионов, роз и рябины. А в работе «Тайна зимнего леса» животное оказывается среди берез, залитых золотистым светом.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Валерия Исаева ]

В новой серии художники соединили зимние пейзажи, цветочные мотивы и сказочные сюжеты. Сами тарелки при этом изготавливаются по технологии, хорошо знакомой ценителям знаменитых федоскинских изделий: сначала формируется основа из папье-маше, затем мастер наносит авторскую роспись, а готовое изделие покрывается несколькими слоями лака.

Создание одной такой работы требует немалого времени, поэтому подготовка к новогодней коллекции стартует задолго до декабря. Всего мастера намерены выпустить 48 тарелок. Увидеть новую серию можно будет уже в первых числах ноября — именно тогда коллекцию представят публике.

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