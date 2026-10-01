В Ступино расчистили территорию у родника вблизи деревни Алешково

Лесничие Ступинского филиала ГАУ МО «Мособллес» расчистили территорию родника в Ступинском округе вблизи деревни Алешково, старшие участковые лесничие Вадим Соколов и Александр Подолин провели там субботник. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Благоустройство территории — это не только вопрос комфорта, но и важная часть работы по сохранению благоприятной экологической обстановки в лесах», — отметил Вадим Соколов.

Он подчеркнул, что бережное отношение к природе и соблюдение чистоты являются залогом того, что источники будут радовать жителей чистой водой долгие годы.

Специалисты скосили траву, убрали ветки и мусор. В результате подход к роднику стал удобным и безопасным.

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