Овощные отходы у трассы и медведи: есть ли связь — жители Междуреченска обсуждают находку в Сети

По информации издания, фотографии опубликовали в сообществе «Типичный Междуреченск Мыски Новости» во «ВКонтакте». Как отметил автор поста, рядом работает овощной рынок, после торговли на котором и остаются пищевые отходы. По его предположению, доступная еда может стать причиной появления диких животных вблизи этого места.

«Итог: прямо рядом с дорогой появляются „витаминные поля“ из выброшенных овощей и фруктов. Красиво, конечно… если представить, что это новая экологическая инициатива по кормлению местной фауны. А потом мы будем удивляться, почему к таким бесплатным угощениям приходят дикие животные», — говорится в сообщении.

В комментариях местные жители также связали скопление продуктовых отходов с возможным выходом медведей. При этом подтвержденных данных о том, что именно эта свалка спровоцировала конкретные случаи появления хищников рядом с людьми, в публикации не приводится.

Стоит отметить, что медведей в Междуреченске замечали и раньше — хищники уже выходили на городские улицы. Это придает обсуждению дополнительную остроту: жители опасаются, что стихийная свалка у дороги способна превратиться в точку притяжения для зверей. Однако официального подтверждения такой связи пока нет, а ситуация остается на уровне наблюдений и предположений горожан.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья сообщили о десятках следов хищников.