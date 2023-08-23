Сразу три здания ремонтируют на территории Пушкинского стационара Московской областной больницы им. Розанова В.Н.

В этом году главное медицинское учреждение Городского округа Пушкинский переживает существенные перемены.

Здесь вовсю кипят ремонтные работы сразу на трех объектах. Два из них буду готовы до конца этого года, еще одно – в будущем году. Об этом стало известно во время рабочего визита главы городского округа Максима Красноцветова и депутата Московской областной Думы Николая Черкасова, которые проверили ход работ.

«На сегодня в Московской областной больнице имени профессора Розанова В.Н. проводятся одни из самых масштабных ремонтных работ в регионе. Все идет согласно срокам, отступлений от графика нет. Я уверен, после проведенного ремонта мы получим одно из самых мощных медицинских учреждений», - отметил Максим Красноцветов.

Так, в здании бывшего роддома, которое обновляют, расположат взрослое инфекционное отделение. Также обновляется хирургический корпус и в задние ЯМРТ.

Планируется, что уже в сентябре жители округа смогут делать в обновленном помещении томографию.