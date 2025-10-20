Среднестатистический россиянин живет в двухкомнатной квартире и пользуется интернетом

По данным Росстата за 2024 год, среднестатистический россиянин — 41-летний мужчина или женщина, большая часть свободного времени которого проходит за просмотром телепередач и фильмов, пользованием интернетом и общением с друзьями. Данные ведомства раскрывают привычки, доходы и жилищные условия населения, формируя полный «портрет» гражданина, сообщает РБК .

В общей численности населения 46% составляют мужчины и 54% женщины, при этом женщин в стране традиционно на более чем 10 млн больше. Этнический состав населения преимущественно русский — 80,8%. Средний рост мужчин в России составляет 166,9 см, женщин — 159,5 см, средний вес мужчин — 74,1 кг, женщин — 67 кг.

Что касается брачного статуса, среди мужчин 63% состоят в браке и 37% холостые, среди женщин 54% замужем и 46% не замужем. По данным Реестра ЗАГС, самые популярные имена новорожденных в 2025 году — Михаил, Александр, Артем, София, Ева и Анна.

Свободное время россиян распределяется следующим образом: 77,9% проводят его за просмотром телепередач и фильмов, 70,6% общаются с друзьями, 50,2% пользуются компьютером, планшетом или телефоном, 34% читают книги и журналы, 24,5% занимаются хобби. Интернетом пользуются 88,9% населения, среди которых ежедневно заходят 76,4% мужчин и 74,7% женщин.

Оценка здоровья населения показывает, что среди людей в возрасте 35–39 лет 80,4% считают свое состояние «хорошим» или «очень хорошим», среди всех россиян этот показатель равен 52,7%.

Реальные денежные доходы россиян в 2024 году выросли на 8,4% по сравнению с 2023 годом, средняя начисленная зарплата работников организаций составила 89 069 руб. Среднестатистическая занятая россиянка — женщина с высшим образованием, работающая в сфере оптовой и розничной торговли, получающая 84 199 руб. в месяц.

Жилищные условия населения показывают, что 42% россиян проживают в двухкомнатных квартирах, а 49,3% семей имеют легковой автомобиль. Население распределено так: 75% проживают в городах и 25% — в селах. По федеральным округам на 1 января 2025 года 28% населения проживало в Центральном федеральном округе, 19% — в Приволжском и 53% — в остальных округах.

Ранее в Лосино-Петровском учительница приобрела квартиру по соципотеке.