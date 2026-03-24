С первых дней апреля рынок импортных автомобилей в России ждут серьезные изменения. Как рассказал « Российской газете » автоэксперт и аналитик Максим Агаджанов, вступает в силу новый порядок расчета утилизационного сбора для транспорта, который ввозится через страны Евразийского экономического союза.

Раньше действовала схема, позволяющая завозить машины через Киргизию или Беларусь по существенно заниженной стоимости. Теперь этот путь закрывается. Для частных лиц, оформляющих автомобиль по таможенному приходному ордеру, и для компаний, работающих с грузовыми таможенными декларациями, вводится единая формула. Она учитывает разницу в налогах, уплаченных в стране первого ввоза.

Как пояснил специалист, новый механизм отличается простотой и жесткостью: правила становятся универсальными для всех участников рынка. Исключение сделано лишь для машин, которые были произведены непосредственно на территории государств ЕАЭС.

Главное последствие для покупателей — рост цен. По оценкам эксперта, отдельные сегменты легковушек подорожают в среднем на 10–20%. Больнее всего удар придется по бюджетному сектору: именно там раньше были распространены «серые» схемы ввоза, позволявшие держать цены ниже рыночных. В сегменте подержанных автомобилей стоимость отдельных марок и моделей также пойдет вверх из-за повышенного спроса на первичном рынке.

Легальными каналами остаются два варианта: прямой импорт для юридических лиц, где утильсбор считается от реальной рыночной стоимости, и ввоз физлицами для личного пользования. Во втором случае сохраняется понижающий коэффициент, но только если мощность двигателя не превышает 160 лошадиных сил. При этом пока неясно, как новый порядок будет применяться к машинам, ввезенным по старым правилам до 1 апреля.