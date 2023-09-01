США начнут поставлять киевскому режиму снаряды с обедненным ураном - СМИ

Администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена собирается объявить об отправке Украине снарядов, содержащих в своем составе обедненный уран, сообщает Reuters.

Отмечается, что официально объявить об этом Белый дом намерен уже в начале следующей недели.

«Администрация Байдена на следующей неделе планирует объявить об отправке Украине снарядов с обедненным ураном», — приводится в материале Reuters.

Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли очередную попытку атаковать приграничную российскую территорию при помощи БПЛА. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.