США не поверили информации о сбежавшем из КНДР американском солдате

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти Америки не придают большого значения информации из Пхеньяна. Он сообщил, что США не планируют размышлять над этим заявлением. При этом Америка еще в июле подтвердила, что американский военный действительно пересек корейскую границу и был задержан.

Предполагается, что речь идет о солдате Трэвисе Кинге, который получил ряд наказаний во время службы в Южной Корее и пересек границу с КНДР. С тех пор Америка ни разу не связалась с государством, где был задержан военный.