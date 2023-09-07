США объявили о выделении Киеву очередной военной помощи на 600 млн долларов

Как сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны США, администрация американского президента Джо Байдена отправляет дополнительную помощь Украине в области безопасности в размере 600 млн долларов.

Отмечается, что в новом пакете военной помощи - средства РЭБ, ПВО и разминирования. Кроме того, Украина получит очередную партию снарядов к РСЗО HIMARS и 105-мм боеприпасы.

«США также намерены доставить на Украину снаряды с обедненным ураном к моменту поставки танков Abrams, которые могут оказаться там уже осенью», - сообщила представитель Пентагона.

Напомним, военный эксперт из США посоветовал Киеву и Вашингтону искать выход из конфликта с Россией.