США рассматривают возможность передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS

Вашингтон склоняется к тому, чтобы дать Украине ракеты дальнего радиуса ATACMS. Ранее об этом виде вооружений на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве попросил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Как передает телеканал ABC News, если администрация Белого дома одобрит передачу ВСУ ракет дальнего радиуса ATACMS, то они будут внесены в следующий пакет военной помощи Украине.

«Администрация Байдена, вероятно, отправит Украине системы дальнего радиуса ATACMS», - говорится в публикации телеканала.

При этом, как уточняет телеканал, до того момента, как как Украина получит данные ракеты могут пройти месяцы.