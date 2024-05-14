США угрожают Грузии пересмотром отношений после принятия закона об иноагентах

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, США будут пересматривать свои отношения с Грузией после вступления в силу закона об иноагентах. Ее слова приводит издание РИА Новости во вторник, 14 мая.

Жан-Пьер уточнила, что закон принят, но если он вступит в силу, то именно это и вынудит Вашингтон пересмотреть отношения с Тбилиси. При этом, именно Америка ждет от грузинского президента наложения вето на данный закон. По некоторым данным, вето все же носит формальный характер, и для его преодоления потребуется большинство голосов в парламенте.

Напомним, что во вторник грузинский парламент принял данный законопроект в третьем чтении, которое окончательное. При этом, в стране проходят мощные протесты, и сама президент выражала поддержку демонстрантам.