США ввели санкции против сотрудников RT за «провокацию» беспорядков в Молдавии

Против трех структур и двух сотрудников RT ввели санкции США из-за деятельности, связанной с политикой Молдавии. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Очередные санкции коснутся RT. Не успел Минфин США объявить о введении общих ограничений, как под них подвели три структуры и двоих сотрудников канала. Причиной стала работа Russian Today в Молдавии, а если точнее — попытка провокации беспорядков. Именно в этом штаты обвинили российское СМИ.

«Мы вводим санкции против трех структур и двух сотрудников, в том числе за вмешательство в дела Молдавии в преддверии выборов», — заявил Блинкен.

Также канал обвинили в том, что его сотрудники якобы занимаются военными поставками, а также помогают спецслужбам.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США заявил о грядущем вступлении Украины в НАТО.