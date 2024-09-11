Госсекретарь США заявил о грядущем вступлении Украины в НАТО

Страны Североатлантического альянса дали понять, что Украина станет одним из их союзников и уже находится на пути к этой цели. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время проходящей в Киеве пресс-конференции.

При этом американский чиновник не стал обозначать какие-то конкретные даты, однако анонсировал неизбежный для Киевского режима процесс, который явно окажет влияние на сроки вступления страны в альянс. Госсекретарь заявил о необходимости провести в стране ряд реформ, от которых не получится отказаться.

Ранее сообщалось о том, что США направят на поддержку Украины еще больше $700 млн. Сумму израсходуют на разные цели, в том числе на восстановление энергетической инфраструктуры страны, которой был нанесен серьезный урон.