США заключили контракт на $192 млн в рамках бюджета на помощь Киеву

Как сообщает РИА Новости, Министерство обороны США заключило контракт с американской компанией Raytheon на 192 млн долларов. Указанные средства направят закупку для ВСУ противовоздушных ракет AMRAAM класса «воздух — воздух» среднего радиуса доставки.

Отмечается, указанная сделка будет заключена в рамках американского бюджета на помощь Украине в ее противостоянии с Россией.

Данный контракт Пентагон намерен осуществить к 29 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли очередную попытку атаковать приграничную российскую территорию при помощи БПЛА. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.