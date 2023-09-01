США заключили контракт на $192 млн в рамках бюджета на помощь Киеву
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Как сообщает РИА Новости, Министерство обороны США заключило контракт с американской компанией Raytheon на 192 млн долларов. Указанные средства направят закупку для ВСУ противовоздушных ракет AMRAAM класса «воздух — воздух» среднего радиуса доставки.
Отмечается, указанная сделка будет заключена в рамках американского бюджета на помощь Украине в ее противостоянии с Россией.
Данный контракт Пентагон намерен осуществить к 29 ноября 2024 года.
Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли очередную попытку атаковать приграничную российскую территорию при помощи БПЛА. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.