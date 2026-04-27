Ссора из-за колодца в Чаде обернулась 42 трупами

На востоке Чада произошло крупное межобщинное столкновение, жертвами которого стали по меньшей мере 42 человека. Такую информацию распространило 26 апреля агентство AFP.

«Погибли по меньшей мере 42 человека. Конфликт вспыхнул после спора двух семей из-за колодца», — сообщил представитель правительства в регионе Вади-Фира Брахим Исса Гальмайе.

На востоке Чада столкновения между общинами на почве доступа к земельным ресурсам, скоту и воде являются частым явлением. Согласно имеющимся данным, в период с 2021 по 2024 год в результате подобных инцидентов погибли более тысячи человек, а порядка двух тысяч получили ранения.

