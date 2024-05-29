Стадион «Криогенмаш» в Балашихе продолжит работать по назначению

В ходе встречи он ответил на вопросы балашихинцев и обозначал позицию администрации - «Криогенмаш» продолжит использоваться по прямому назначению, никаких препятствий к доступу для жителей не будет.

«Жители обеспокоены планами собственника по закрытию стадиона и некой информацией по его застройке. Я сообщил, что никаких разрешений на строительство на сегодня нет и планов по застройке территории тоже нет. С собственником достигнута договоренность, что желание жителей пользоваться стадионом остается неизменным. Здесь временно организована парковка. Стадион не закрывается, он продолжает функционировать. Жители могут тут заниматься. Если они поддержат идею организации временной стоянки, то мы с собственником обсудим и этот вопрос», - сказал Дмитрий Варнавский.

Он добавил, что вопросы по созданию полноценного спортивного объекта будут прорабатываться.

Зимой на стадионе «Криогенмаш» планируют залить каток. Для этого уже приобрели специальную технику.