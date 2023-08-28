Стая бродячих собак чуть не разорвала ребенка в Махачкале

Об инциденте, чуть было не превратившемся в трагедию, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

В воскресенье вечером, 27 августа, кадры произошедшего завирусились в соцсетях. Сначала ребенок идет неспеша по берегу Каспийского моря, том вдруг за ним начинают граться порядка 10 бродячих псов. Мальчик оказался на робкого десятка и ловко нырнул в воду. Собаки не решились пуститься за ним и остались на берегу.

Произошедшее прокомментировали в дагестанской прокуратуре. В надзорном ведомстве организована проверка по данному факту.