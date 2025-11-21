«Стакан роз за $62,7 млн». Натюрморт Ван Гога продали с торгов

На нью-йоркских торгах аукционного дома Sotheby's была заключена крупная сделка по продаже натюрморта Винсента Ван Гога «Стопки парижских романов и розы в стакане».

Финальная цена лота достигла $62,7 млн США. Как передает агентство ANP, новым владельцем произведения стала известный искусствовед Пэтти Вонг.

Сумма, вырученная за картину, оказалась на 35% выше первоначальной эстимейта. Особую значимость лоту придало заключение специалистов из музея Ван Гога в Амстердаме, которые провели предварительную экспертизу и официально засвидетельствовали подлинность работы. Художник создал этот натюрморт в Париже в конце 1887 года, в период жизни со своим братом Тео. Это время ознаменовалось для Ван Гога глубоким увлечением эстетикой французской живописи.

