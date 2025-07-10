Стала известна судьба льва Хариса, изъятого у блогера

В Сургуте завершилась операция по изъятию льва у местного блогера Амирхана Магомедова. Как сообщает ugra-news.ru, царю зверей нашли новый дом.

Хищник по кличке Харис теперь временно будет содержаться на базе «Парус» благотворительного фонда «Благодарность» в Нефтеюганском районе. Решение принято Росприроднадзором после проверки условий содержания животного.

Поводом для вмешательства стали жалобы местных жителей и видео в соцсетях, где утверждалось, что лев содержится в ненадлежащих условиях — питается кошачьим кормом и имеет признаки кожных заболеваний. Владелец назвал эти обвинения клеветой, но специалисты совместно с прокуратурой ХМАО провели проверку и приняли решение об изъятии.

По плану Хариса ждет обязательный карантин, полное ветеринарное обследование и размещение в просторном вольере.

Ранее сообщалось, что владелец парка «Тайган» рассказал, что будет с напавшим на него львом.