Стала известна судьба льва Хариса, изъятого у блогера
В Сургуте у блогера забрали льва Хариса после жалоб на плохие условия содержания
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В Сургуте завершилась операция по изъятию льва у местного блогера Амирхана Магомедова. Как сообщает ugra-news.ru, царю зверей нашли новый дом.
Хищник по кличке Харис теперь временно будет содержаться на базе «Парус» благотворительного фонда «Благодарность» в Нефтеюганском районе. Решение принято Росприроднадзором после проверки условий содержания животного.
Поводом для вмешательства стали жалобы местных жителей и видео в соцсетях, где утверждалось, что лев содержится в ненадлежащих условиях — питается кошачьим кормом и имеет признаки кожных заболеваний. Владелец назвал эти обвинения клеветой, но специалисты совместно с прокуратурой ХМАО провели проверку и приняли решение об изъятии.
По плану Хариса ждет обязательный карантин, полное ветеринарное обследование и размещение в просторном вольере.
Ранее сообщалось, что владелец парка «Тайган» рассказал, что будет с напавшим на него львом.