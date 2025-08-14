Уголовное дело возбудили после ДТП в Долгопрудном, в котором пострадали два человека

Уголовное дело возбудили в Долгопрудном по факту ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел вечером 12 августа на Лихачевском проспекте. Мужчина в возрасте 25 лет ехал на иномарке и врезался в металлический отбойник. После этого он потерял управление и наехал на автобусную остановку.

В результате два человека — мужчина и женщина, — которые находились в этот момент на остановке, получили травмы. Им была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Городская прокуратура Долгопрудного взяла на контроль ход расследования уголовного дела.

Ранее в ведомстве сообщили, что суд в области рассмотрит дело о дорожной аварии, в которой пострадали женщина и ребенок.