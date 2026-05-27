Стали известны подробности празднования Дня ЕАЭС в Подмосковье

29 мая в Московской области намечены праздничные акции, приуроченные ко Дню Евразийского экономического союза. Такая дата имеет символическое значение: именно в этот день, но 12 лет назад, президенты РФ, Беларуси и Казахстана подписали договор об учреждении этой международной структуры. Документ официально заработал с 1 января 2015 года.

Идея сделать праздник ежегодным принадлежит президенту Киргизии. В 2022 году он предложил отмечать эту дату, чтобы страны «пятерки» могли наглядно демонстрировать свое единство и углублять взаимовыгодное сотрудничество. Другие члены союза, включая Армению, данную инициативу единогласно одобрили.

Киргизская Республика стала частью объединения 12 августа 2015 года. Армения же присоединилась к союзу немного раньше — 2 января того же года. Сегодня ЕАЭС состоит из 5 стран. Организация появилась на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства 3 государств. В настоящее время структура обладает международной правосубъектностью и является полноценным интеграционным объединением регионального масштаба.

Основная миссия союза — гарантировать 4 принципа свободного перемещения: товарная продукция, услуги, капиталы и трудовые ресурсы не должны встречать барьеров при пересечении границ. Также участники ЕАЭС согласовывают свою экономическую политику в ключевых отраслях. По замыслу основателей, такая система обеспечит долгосрочный рост экономик стран-участниц, сформирует объединенный рынок, повысит качество жизни населения и усилит конкурентоспособность национальных хозяйств.