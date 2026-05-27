В Долгопрудном проведут работы по выносу инженерных сетей на площадке строительства школы

В Долгопрудном на Лихаческом шоссе, 27 продолжаются работы по выносу инженерных сетей на площадке возведения пристройки к школе № 7. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы, в них задействованы 22 человека и пять единиц техники. Они продолжают прокладывать теплотрассу, ведут вынос газовых сетей, сетей горячего водоснабжения.

Площадь корпуса составит 20,6 тыс. кв. м, он будет рассчитан на 1,5 тыс. учеников. Его соединят с существующим зданием теплым переходом. В новом здании разместят блоки начальной, основной и старшей школы, входные группы с гардеробными и зоной ожидания, актовый зал, многофункциональные спортивные залы, медицинский блок, библиотечно-информационный центр и пищеблок полного цикла с обеденным залом. Завершить работы планируют в 2028 году.

