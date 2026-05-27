Подмосковные тхэквондисты завоевали четыре награды на первенстве России в Люберцах

Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали на первенстве России по тхэквондо (ВТФ) среди юниоров и юниорок до 21 года. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Азат Бесаев (областной Центр олимпийских видов спорта, УОР № 1, Краснознаменск) одержал победу в весовой категории до 58 кг, Егор Шефатов (областной Центр олимпийских видов спорта, УОР № 1, Краснознаменск) — занял второе место в весовой категории свыше 87 кг. Кроме того, Ирина Карепова (областной Центр олимпийских видов спорта, УОР № 1, Краснознаменск) и Александр Дейниченко (областной Центр олимпийских видов спорта, УОР № 1, Краснознаменск) стали бронзовыми призерами в своем весе.

Соревнования прошли в Люберцах на базе Дворца спорта «Триумф», они стали этапом отбора в юниорскую сборную России для участия в международных турнирах.

