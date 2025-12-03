Стали известны подробности спасения потерявшегося в поезде московского кота Федоса

Кота Федоса, пропавшего в поезде во время поездки, обнаружили спустя почти шесть дней. Питомца вернули его хозяевам из Москвы, сообщает издание «Дальневосточная магистраль» в своем телеграм-канале.

Почти неделю назад в поезде, следовавшем по маршруту Улан-Удэ — Москва, произошло нечто удивительное. Женщина, возвращавшаяся домой из Удмуртии, везла с собой кота. В Казани она ненадолго выпустила питомца из переноски, но через несколько минут кот пропал.

Состав изменил направление и отправился в Нерюнгри. На одной из промежуточных станций поезд подвергся тщательному осмотру, но животное жительницы Москвы обнаружить не удалось. Выяснилось, что Федос целых шесть дней скрывался в технических отсеках вагона. По расписанию поезд должен был прибыть в Тынду 28 числа.

Друзья владелицы кота связались с волонтерами из Тынды через социальные сети. Руководитель волонтерского штаба взяла ситуацию под свое руководство. Информация о происшествии быстро разлетелась по городу.

Позднее к поискам подключился диспетчер участка, куда поступали вагоны. В конечном итоге кота обнаружили и аккуратно извлекли из убежища.

«Питомец, пропавший во время поездки на поезде, был найден спустя шесть дней в столице БАМа Тынде, за тысячи километров от места исчезновения», — говорится в статье.

1 декабря Федос с хозяином благополучно прибыли в Москву из Нерюнгри. Хозяйка не смогла сдержать слез радости, встречая мужа и питомца в столице. Семья выразила благодарность железнодорожникам, волонтерам и всем, кто проявил неравнодушие.

