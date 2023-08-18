Стало известно, как вода поступает в Донбасс из Ростовской области

По данным замминистра обороны Тимура Иванова, вода в Донбасс поставляется по водоводу из Ростовской области в полном объеме.

Об этом пишет ТАСС вечером пятницы, 18 августа. Известно, что в сутки воды поступает около 288 тысяч куб.м. – необходимый минимум для граждан.

Также ранее сообщалось, по восстановлению водоснабжения ЛДНР проводилась большая работа – в частности, было проложено больше 445 километров трубопроводов.