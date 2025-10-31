Стало известно, какие долги в Подмосковье бьют рекорды у судебных приставов

Взыскание алиментных платежей стало наиболее частой категорией дел для судебных приставов Московской области. Об этом сообщил главный судебный пристав Подмосковья Андрей Тагаев в интервью REGIONS.

По словам Тагаева, именно исполнительные производства по алиментам, наряду с делами о взыскании заработной платы и восстановлении на работе незаконно уволенных граждан, находятся на особом контроле ведомства. Такая статистика отражает социальную значимость работы службы — обеспечение финансовой поддержки детей остается абсолютным приоритетом.

При этом, как отметил Тагаев, порядок работы приставов-исполнителей строго регламентирован: их полномочия ограничены рамками возбужденного производства, а сотрудники службы не выступают представителями какой-либо из сторон. Главной задачей пристава является обеспечение исполнения судебного акта и защита интересов закона. Этот подход обеспечивает защиту интересов всех участников процесса, одновременно гарантируя, что дети не останутся без финансовой поддержки со стороны родителей, уклоняющихся от своих обязанностей.

Ранее сообщалось, что в 2025 году число дел по долгам россиян выросло на 7,2 млн.