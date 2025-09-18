Стало известно, какие вещи в этом сезоне старят даже молодых

Некоторые предметы гардероба могут не только выглядеть несовременно, но и визуально добавлять возраст. Об этом эксперт по стилю заявила на своей странице в социальных сетях.

Британский стилист Лена Аспетт поделилась своим мнением о том, какие предметы одежды и обуви этой осенью выглядят устаревшими. В видео, опубликованном в соцсетях, она посоветовала отказаться от кардиганов с круглым вырезом и бесформенных вязаных свитеров.

Также, по мнению Аспетт, стоит забыть о балетках, приталенных тренчах, пальто длиной до колен и коротких пуховиках. Стилист отметила, что эти вещи могут визуально состарить и не являются универсальными в создании стильного образа.

