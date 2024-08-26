Стало известно, какой радиационный фон в Курской области

Уровень радиации в Курской области не превышает норму, сообщил представитель МЧС России Артем Шаров. Его слова в понедельник, 26 августа, передают СМИ.

«Превышений концентрации химически опасных веществ не зафиксировано», — отметил Шаров на совещании.

Накануне стало известно, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси проинспектирует Курскую АЭС во вторник, 27 августа, т.к. ведомству сообщили об обломках беспилотника, найденного на территории атомной электростанции.

Атомная электростанция находится в Курчатове на расстоянии 40 км от Курска на побережье реки Сейм. До границы с Украиной от станции примерно 110 км.

Ранее сообщалось о том, что восемь танков Вооруженных сил Украины открыли огонь по машине мирного жителя Курской области. Автомобиль упал в кювет. Людей, пытающихся спастись из задымленного транспортного средства, стали расстреливать с БПЛА.