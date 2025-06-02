Стало известно, когда была куплена взорвавшаяся на трассе фура с дронами

Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, одна из фур с украинскими беспилотниками, которая взорвалась на трассе Чита — Хабаровск, была куплена три месяца назад. Сама сделка проходила в Свердловской области.

По данным журналистов, сама фура была приобретена в начале марта — грузовик сначала был зарегистрирован в Екатеринбурге, потом в Арамиле, потом перевезен в Челябинскую область. По версии водителя, он якобы вез сборный дом на заказ.

Телеграм-канал уточняет, что из Челябинска также могли быть направлены еще четыре большегруза с украинскими дронами, и их владельцем, предварительно, выступает некий Артем. Один человек, который связан со складом на Свердловском тракте в Челябинске, где могли подготавливать фуры, уже задержан, и вскоре ему изберут меру пресечения.

Напомним: ранее стало известно, что по делу об атаке БПЛА на аэродромы ищут патриота Украины из Донецка