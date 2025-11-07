Генетики зафиксировали уменьшение славянского компонента в генофонде столицы

На прошедшей научно-практической конференции «Генетика-2025» прозвучали данные о трансформации генофонда столицы. Как сообщил «МК», ученые заявили об уменьшении доли славянского населения в Москве.

Специалисты связывают эту тенденцию с активным притоком мигрантов, который приводит к постепенной замене коренного генофонда. По мнению генетиков, аналогичные процессы наблюдаются и в других российских городах-миллионниках.

Старший научный сотрудник лаборатории популяционной генетики ИОГен РАН Алеся Грачева представила данные, подтверждающие демографические изменения.

«Мы составили карту рождаемости детей у разных этнических групп. Приоритет за узбеками, азербайджанцами, армянами... Такие различия в количестве детей будут в будущем влиять на количественный и конфессиональный состав населения России», — сказала она.

