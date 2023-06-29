Стало известно, когда продлят полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО

Несколько дней назад стало известно, что генеральный секретарь НАТО 64-летний Йенс Столтенберг еще год останется на своем посту. Ранее политик не раз говорил о готовности покинуть пост осенью 2023 года. По первоначальным данным, речь шла о продлении полномочий до конца июня, однако сегодня дипломат из Западной Европы сообщил, что вопрос о продлении срока на посту генсека НАТО уже решен, но официальное оформление этого решения произойдет только на следующей неделе.

Напомним, что оставить Столтенберга на его посту еще на год было решено из-за нежелания представителей европейских стран менять руководителя при нестабильной обстановке в мире, а также из-за отсутствия преемника.