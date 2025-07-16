Стало известно, когда пройдут предварительные слушания по делу о теракте в «Крокусе»

Второй Западный окружной военный суд проведет предварительные слушания по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», в результате которого погибли 149 человек, 21 июля. Об этом ТАСС сообщил один из участников судебного процесса.

По делу о теракте в Красногорске проходят 19 обвиняемых, включая непосредственных исполнителей и их пособников. Материалы уголовного дела, насчитывающие почти 450 томов, содержат вещественные доказательства и результаты судебно-медицинских экспертиз. Это дело будет рассматривать коллегия из трех судей.

Отмечается, что организационные вопросы пока остаются нерешенными, так как судебные залы в Госпитальном переулке не могут вместить всех участников процесса, а помещения Московского городского суда находятся на ремонте. В ближайшее время суд должен определить подходящее место для рассмотрения этого масштабного дела.

Особое внимание уделяется вопросу о режиме проведения слушаний. Судьям предстоит решить, будет ли процесс открытым или закрытым. Согласно законодательству, после протокольной съемки для СМИ суд может перевести заседание в закрытый режим вплоть до оглашения приговора, если это необходимо для безопасности участников процесса.

Ранее СМИ раскрыли, как живет молодой герой «Крокуса», спасший несколько жизней, после теракта.