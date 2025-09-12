Стало известно, когда россиян ждут длинные выходные

По информации, предоставленной экспертом в сфере трудового права, предстоящие мини-каникулы продлятся три дня — со 2 по 4 число.

Осенний сокращенный рабочий период выпадет на неделю с 5 по 7 ноября, которая будет состоять всего из трех рабочих дней. Такой график сложился благодаря празднованию Дня народного единства 4 ноября и предусмотренному законодательством переносу выходного дня.

Специалист напомнила, что трехдневный отдых стал возможен из-за переноса выходного с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. Кроме того, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, рабочая смена в предпраздничную субботу, 1 ноября, должна быть сокращена на один час.

Ранее сообщалось о том, что новогодние каникулы для россиян начнутся с 31 декабря.