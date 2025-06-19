Стало известно, когда застрявшие в ОАЭ российские туристы вернутся домой

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, что большинство туристов из России, застрявших в ОАЭ, обещали вывезти до конца текущей недели. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на заявление Горина.

Ситуация с возвращением российских туристов из ОАЭ постепенно нормализуется — до 22 июня авиакомпания Air Arabia планирует вывезти 4,4 тысячи застрявших пассажиров.

Как сообщил Дмитрий Горин, после возобновления вывозных рейсов 16 июня уже удалось вернуть на родину 1,8 тысячи человек. Большинство авиакомпаний перешли на работу по измененным маршрутам с использованием широкофюзеляжных самолетов, не требующих технических посадок, что значительно ускорило процесс.

Особые сложности возникли у транзитных пассажиров из Таиланда, Мальдив и Шри-Ланки, которые должны были лететь через Шарджу. Им предлагают либо возврат средств, либо перебронирование, что многих не устраивает. Туроператоры взяли на себя расходы по размещению таких туристов в отелях, пока решается вопрос с их вывозом. РСТ совместно с Минтрансом и Росавиацией ведет ежедневный мониторинг ситуации, оперативно корректируя графики вывозных рейсов.

Как пишет «Интерфакс», с 24 июня ожидается новая волна изменений — авиакомпании с узкофюзеляжным флотом прекратят полеты в Россию из-за неэффективности маршрутов в обход Ирана. Такие рейсы теперь занимают до девяти часов с техническими остановками, что делает их экономически невыгодными. Несмотря на это, в туриндустрии уверены, что основная масса туристов сможет вернуться домой в запланированные сроки благодаря слаженной работе всех участников процесса.

Ранее сообщалось, что Air Arabia назвала дату, до которой приостановила полеты в Россию.