Стало известно, когда жителям Подмосковья ожидать снег

Москву и Подмосковье ожидает преимущественно дождливая погода, которая сохранится на протяжении большей части недели. Об этом в интервью «МК» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Температурный режим в столице России будет колебаться в пределах от плюс 10 до плюс 14 градусов Цельсия в дневное время и от плюс 4 до плюс 7 градусов ночью.

В Московской области температурные показатели составят от плюс 10 до плюс 15 градусов днем и до плюс 4 градусов в ночные часы.

Шувалов уточнил, что осадки не будут отличаться особой интенсивностью и продолжительностью, при этом погода останется достаточно теплой для этого времени года.

Ночные температуры сохранятся на положительных отметках — примерно на 5-8 градусов выше нулевой отметки, тогда как дневные значения достигнут плюс 12, плюс 14 градусов.

По словам метеоролога, вероятность выпадения снежного покрова в столичном регионе сохранится не ранее окончания второй декады октября.

