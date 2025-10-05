Стало известно, когда жителям Подмосковья ожидать снег
Шувалов: в Москве и Подмосковье снег выпадет в конце второй декады октября
Фото: [Тренировка для лыжников от Олимпийского чемпиона Александра Легкова в Одинцово/Медиасток.рф]
Москву и Подмосковье ожидает преимущественно дождливая погода, которая сохранится на протяжении большей части недели. Об этом в интервью «МК» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Температурный режим в столице России будет колебаться в пределах от плюс 10 до плюс 14 градусов Цельсия в дневное время и от плюс 4 до плюс 7 градусов ночью.
В Московской области температурные показатели составят от плюс 10 до плюс 15 градусов днем и до плюс 4 градусов в ночные часы.
Шувалов уточнил, что осадки не будут отличаться особой интенсивностью и продолжительностью, при этом погода останется достаточно теплой для этого времени года.
Ночные температуры сохранятся на положительных отметках — примерно на 5-8 градусов выше нулевой отметки, тогда как дневные значения достигнут плюс 12, плюс 14 градусов.
По словам метеоролога, вероятность выпадения снежного покрова в столичном регионе сохранится не ранее окончания второй декады октября.
