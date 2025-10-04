Сначала тепло, потом мороз: синоптики дали точный прогноз на осень-2025 в Москве и Подмосковье

Жителей Москвы ожидает непростой период с точки зрения погодных условий. По словам экспертов, до конца 2025 года столичный регион столкнется с увеличением числа резких изменений погоды.

«Климатические качели продолжаются. Количество резких изменений погоды увеличивается, это негативный фактор», — сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Под «климатическими качелями» синоптики подразумевают частые и значительные колебания температурного фона и атмосферного давления, когда после аномального тепла может резко наступить похолодание, и наоборот. Подобная нестабильность все чаще становится характерной чертой осенне-зимнего сезона в центральной России.

Почему погода становится более резкой

Объяснение этому явлению специалисты видят в глобальных климатических тенденциях. «Температура будет и дальше повышаться до конца XXII века. Этот фактор и обуславливает увеличение изменений погодных характеристик», — пояснил Роман Вильфанд.

Наглядным примером такой изменчивости стал сентябрь 2025 года. Первые три недели месяца были не по-осеннему теплыми, после чего столбики термометров резко опустились, что заставило коммунальные службы столицы запустить отопительный сезон на 10 дней раньше привычного графика. Эта ситуация иллюстрирует общую тенденцию к усилению контрастности в атмосферных процессах.

Теплый старт октября и прогноз на зиму

Однако начало октября, по мнению метеорологов, обещает быть комфортным. «Долгосрочный прогноз погоды на октябрь довольно оптимистичный. Большую часть месяца тепло в столице сохранится, а первый снежок может появиться лишь в конце октября, в сроки близкие к климатическим», — отметила синоптик Татьяна Позднякова.

Ее коллега, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, подтверждает, что период ночных заморозков подходит к концу. «Грядет перестройка атмосферных процессов, которая приведет к тому, что на всей территории к западу от Урала установится теплая погода с температурой на 3-5 градусов выше климатической нормы», — объяснил эксперт.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие полторы-две недели москвичей ждут облачные дни с периодическими дождями, но без морозов. Ночные температуры перестанут опускаться ниже нуля, а днем воздух будет прогреваться до +10 градусов и выше. При этом, как часто бывает на огромной территории России, пока центр Европейской части страны наслаждается теплом, юг Сибири уже вступает в фазу предзимья с морозами и первым снегом. Что касается предстоящей зимы, то синоптики предполагают, что в среднем она будет не очень холодной, но москвичам и жителям других регионов все же стоит готовиться к кратковременным, но резким похолоданиям.

