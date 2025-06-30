В ООН раскритиковали публикацию Украиной видео с российскими военнопленными

Украина постоянно нарушает международное право, когда публикует видео с военнопленными. Тем самым люди подвергаются опасности. Такое положение содержится в докладе, представленном управлению верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека. Об этом сообщило РИА Новости.

В ООН отметили, что были зафиксированы многочисленные видео с российскими военнопленными. Их распространяли как отдельные люди, так и СМИ, и даже власти Украины. Международное право защищает пленных, и по этой причине введен запрет на публикации изображений пленных, результаты их допросов и так далее.

«Разоблачение отдельных военнопленных, включая граждан третьих стран, может поставить под угрозу их жизнь по возвращении на родину или негативно сказаться на их семьях», — указано в докладе.

В то же время в документе ничего не говорится о подобных действиях со стороны России.

Ранее сообщалось, что в докладе ООН содержится заявление о казни украинскими военными как минимум 26 пленных россиян. Такая цифра установлена в результате специальной проверки со стороны международного ведомства.