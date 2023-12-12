Стало известно о состоянии детей, угодивших в яму с кипятком в Ивановской области

RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах выяснил, в каком состоянии находятся пострадавшие дети. Им от 9 до 16 лет, все получили ожоги ног первой и второй степени. В настоящее время четверо несовершеннолетних под наблюдением врачей, один находится дома.

Как уточнили журналистам, все произошло возле школы на парковке. Размыв грунта не заметили из-за скопления машин.

Напомним, что тротуар провалился в Юже, предположительно, из-за аварии трубопровода. Он спровоцировал провал грунта у люка, и как раз в этот момент на месте находились дети. В СК по региону возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).