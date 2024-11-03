Стало известно о возможном ограничении цен на продовольствие в России

Российское правительство не хочет само устанавливать предельные цены на продукты. Оно надеется, что с этой задачей самостоятельно справятся торговые сети. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» .

На прошлой неделе состоялось совещание, в которой приняли участие представители Федеральной антимонопольной службы, а также двух министерств, сельского хозяйства и промышленности и торговли. Они решили, что пока не будут вводить предельные цены на продукты в стране, поскольку такой шаг по отношению ко всем социальным группам преждевременен и вреден. Правительство планирует, что ритейлеры и различные торговые союзы самостоятельно ограничат наценку на товары, чтобы поддержать нуждающихся.

«Необходимо снижение цены для нуждающихся, это может быть достигнуто скидками для слабо обеспеченных слоев населения. При таком регулировании государству не потребуется выделения дополнительного финансирования», — указали журналистам в ассоциации «Руспотребсоюз».

По мнению властей, у торговых сетей уже есть успешный опыт подобного подхода к делу.

Ранее сообщалось, что в Россию начался ввоз сливочного масла из Арабских Эмиратов. Это стало следствием подорожания данного продукта в стране. Чтобы стабилизировать цену на него, правительство разрешило расширенный экспорт масла из-за рубежа.