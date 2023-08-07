Стало известно о временном перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту
Фото: [©Пресс-служба НАК/РИА Новости]
Вечером понедельника, 7 августа, появилась информация о временном перекрытии Крымского моста для автотранспорта. Об этом сообщили в официальном канале оперштаба региона.
На данный момент не раскрываются причины перекрытия моста. Тех, кто на нем находится, а также тех, кто сейчас проходит зону досмотра, сохранять спокойствие и делать то, что говорят сотрудники.
Также не известно, сколько эти ограничения продлятся. Напомним, что ВСУ нанесли удар по мосту ночью 17 июля.