Стало известно об отмене концерта группы «Ночные снайперы» в Ростове-на-Дону

Концерт группы «Ночные снайперы», запланированный на 27 июня в культурно-спортивном комплексе (КСК) "Экспресс" в Ростове-на-Дону, будет отменен по решению руководства площадки.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы от Ростовской области Екатерину Стенякину.

По словам Стенякиной, она обратилась к руководству КСК с просьбой отменить выступление группы «Ночные снайперы». Она не указала причину своей просьбы, однако ее заявление привело к решению о невозможности проведения концерта.

Представители КСК «Экспресс», равно как и сами музыканты пока не комментировали эту информацию, и подробности отмены концерта пока остаются неизвестными. Фанаты группы «Ночные снайперы», которые ожидали выступления кумиров, уже высказали свое разочарование подобным фактом в социальных сетях.