Стало известно, почему Дибров мог появиться на публике в расстегнутых брюках

Нарколог и психиатр Василий Шуров прокомментировал появившееся в интернете видео с телеведущим Дмитрием Дибровым. Как рассказал он в беседе с aif.ru , неадекватное поведение 65-летнего шоумена может быть связано с употреблением алкоголя.

На кадрах, распространившихся в Сети, видно, как Дибров выходит из автомобиля в сопровождении молодой женщины. Брюки телеведущего при этом расстегнуты. Автор ролика утверждает, что пара направлялась на закрытую вечеринку.

Шуров отметил, что спиртное часто влияет на центры самоконтроля, вызывая импульсивные и провокационные поступки. Когда алкоголь ослабляет барьеры поведения, человек может вести себя вызывающе — это не редкость, пояснил врач.

Дмитрию Диброву в ближайшие дни исполнится 66 лет. Наибольшую известность он получил как ведущий популярной викторины «Кто хочет стать миллионером?».

