Олег Газманов стал мемом: зумеры массово повторяют его танец

В социальных сетях разразился неожиданный вирусный бум — пользователи массово повторяют танцевальные движения Олега Газманова под его хит «Загулял». Особенностью новой волны популярности стало то, что искрометный танец артиста подхватило молодое поколение, превратив исполнителя в одного из главных мем-героев текущего сезона. История танца уходит корнями в 1994 год, когда был снят первоначальный клип на композицию. Как пояснил сам Газманов в комментарии Общественной Службе Новостей, нынешний вирусный всплеск спровоцировали съемки его репетиций на «Новой волне» в Казани, которые молодежь выложила в сеть.

По его словам, это демонстрирует, как случайный контент может получить новую жизнь в цифровую эпоху.

Реакция артиста на неожиданную популярность оказалась восторженной. Газманов не скрывает радости от того, что сумел зарядить энергией молодую аудиторию. Для него особенно ценно, что танец демонстрирует возможность сохранять бодрость и спортивную форму в любом возрасте, становясь примером активного долголетия.

По его мнению, вирусное распространение танца доказало, что искренняя эмоция и харизма имеют силу независимо от поколения, а качественный творческий жест способен объединять совершенно разных людей через временные дистанции в три десятилетия.

