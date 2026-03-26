Стало известно, почему молодые люди воспринимают будущее как ловушку и ищут опору в прошлом

Современная российская молодежь все чаще обращается к прошлому, воспринимая будущее как «ловушку неопределенности», пишет РБК. К такому выводу пришла профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Омельченко, представившая результаты исследования на Грушинской конференции.

В опросе участвовали 30 молодых ученых в возрасте от 20 до 35 лет. Все респонденты отметили, что ощущают нестабильность завтрашнего дня и откладывают взросление.

По словам исследователей, главная причина — недостаток информации и ресурсов для планирования. В этих условиях молодые люди ищут прибежище в прошлом, даже если не застали его лично.

Информацию о минувших десятилетиях они черпают из медиа, рассказов родителей и старших братьев и сестер. Особое место в этих ретроспективных образах занимают 1990-е годы, которые в воображении молодежи предстают как время стабильности и устойчивости. Такая воображаемая опора, по мнению ученых, помогает смягчить катастрофичность будущего.

Политолог Елена Шестопал отмечает, что фиксация на прошлом не является здоровым явлением. По ее данным, только 13% людей могут внятно сформулировать свое будущее. Новая политическая реальность и пандемия привели к слому привычной социальной среды, что усилило тревожность.

Психолог Тимофей Нестик добавил, что в обществе растут тревожные настроения и самоцензура, что затрудняет получение эмоциональной поддержки.

