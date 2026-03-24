Женщины перепили мужчин? Зумеры перевернули привычное представление о зависимых от алкоголя

Молодые женщины в возрасте 18–25 лет теперь чаще злоупотребляют алкоголем, чем их сверстники-мужчины, сообщает издание Daily Star. Исследование показало резкий сдвиг в давней тенденции, где раньше лидировали мужчины.

Если в 2017–2019 годах мужчины опережали женщин (36% против 32%), то в 2021–2023 годах ситуация изменилась: 32% женщин сообщили об эпизодах запойного употребления против 30% мужчин.

«Это заметное изменение устоявшихся моделей употребления алкоголя», — прокомментировал специалист по зависимостям Аш Бхатт.

Эксперты отмечают, что рост связан с психологическими и социальными факторами, включая стресс, тревожность и ранний опыт употребления алкоголя. При этом исследования все еще слабо учитывают гендерные особенности.

«Системы профилактики и лечения могут не соответствовать новым рискам», — добавил эксперт.

Несмотря на рост данной статистики среди молодежи, в других возрастных группах мужчины по-прежнему чаще злоупотребляют алкоголем. Однако специалисты подчеркивают: ситуация требует пересмотра подходов к диагностике и помощи, с учетом особенностей женской психики и жизненного опыта.