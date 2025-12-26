Стало известно, почему мужчины изменяют женам перед Новым годом

Журналистка британского издания The Sun Мел Фоллоуфилд решила выяснить, почему в новогодние праздники учащаются случаи супружеских измен. Своими наблюдениями она поделилась в статье.

Для этого она провела социальный эксперимент, зарегистрировавшись на сайте Illicit Encounters —платформе для знакомств женатых людей.

В ходе общения с пользователями сайта корреспондентке удалось выяснить несколько ключевых причин.

Один из пользователей портала, 45-летний Майк, отец семилетней дочери, объяснил, что декабрь — самое удобное время для внебрачных связей. Под предлогом многочисленных встреч с друзьями, корпоративных вечеринок и общих праздничных приготовлений мужчине проще отлучиться из дома, не вызывая подозрений у супруги.

Другой собеседник признался, что атмосфера праздника пробуждает желание почувствовать романтику и волнение, как в рождественских фильмах вроде «Реальной любви». В длительных стабильных отношениях эти острые эмоции часто притупляются, что и заставляет искать их на стороне.

Эксперт сайта Illicit Encounters Джессика Леони отметила, что большую роль играет предпраздничный стресс. Давление, связанное с необходимостью создать «идеальные» праздники — купить дорогие подарки, украсить дом, подготовить богатый стол — разрушает идиллическую картину семейной жизни и отдаляет партнёров.

Статистика сайта подтверждает эту тенденцию: активность пользователей в праздничные сезоны увеличивается на 31%.

