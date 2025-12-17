«Презервативы в кармане мужа». Измена как диагноз: жена узнала о 520 изменах супруга и написала комикс

Японская художница Нэму Кусано сумела превратить тяжелейший личный кризис в успешный творческий проект. Ее история, о которой пишет South China Morning Post, началась с замужества с человеком, казавшимся ей воплощением надежности. Это был скромный приятель друга, которому она безоговорочно доверила свою жизнь.

Ситуация усложнилась после рождения сына с редким диагнозом. Ради ухода за ребенком Нэму оставила карьеру, полностью погрузившись в семейные хлопоты. Супруг же, объясняя свое частое отсутствие и поздние возвращения загруженностью на работе, не вызывал у нее подозрений. Глубокое потрясение настигло Кусано, когда она случайно обнаружила среди его вещей недвусмысленные улики — презервативы и стимуляторы.

На прямой вопрос муж не только признался в неверности, но и холодно заявил, что сожалеет об этом. Он оправдывал свои поступки необходимостью «сбросить рабочий стресс», чтобы не нести негатив в семью. Позднее Нэму узнала шокирующую цифру: за годы брака у него было более 520 связей на стороне с разными женщинами, включая представительниц эскорта и индустрии для взрослых. По настоянию жены он обратился к специалисту, который диагностировал компульсивное сексуальное поведение — аддикцию, корни которой уходили в юность.

Преодолев боль и шок от предательства, Нэму Кусано нашла необычный способ пережить травму. Она перенесла свою историю на страницы автобиографической манги. Искренний и откровенный комикс, в котором она не приукрашивала болезненные детали, нашел отклик у тысяч читателей, превратив личную драму в популярное произведение о преодолении и силе.

