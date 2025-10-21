Стало известно, почему при ЭКО чаще всего рождаются мальчики

Исследование показало, что при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО) чаще рождаются мальчики из-за раннего преимущества мужских эмбрионов при отборе для переноса в матку — данные представил Университетский колледж Лондона. Об этом сообщает UfaTime со ссылкой на New Scientist Live.

Ученые объяснили, что причина гендерного дисбаланса при ЭКО не в самом процессе оплодотворения, а в системе выбора эмбрионов для переноса. Мужские эмбрионы, имеющие одну X- и одну Y-хромосому, на ранних стадиях развиваются быстрее женских эмбрионов. Девочкам требуется больше энергии для деактивации одной из двух X-хромосом, что замедляет их рост на первых этапах.

Репродуктолог Хелен О’Нилл из Университетского колледжа Лондона пояснила, что эмбриологи при визуальной оценке под микроскопом чаще считают более крупные и быстрорастущие эмбрионы «качественными».

В эксперименте с 1300 эмбрионами было отобрано 69% мужских эмбрионов как «качественные» против 57% женских. Система искусственного интеллекта, примененная для оценки, показала меньшую предвзятость по половому признаку и распределяла эмбрионы обоих полов почти равномерно.

Ранее в подмосковные Центры репродуктивного здоровья обратились почти 6 тыс. семей.