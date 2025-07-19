Стало известно, почему российские пабы пострадают из-за закона о сатанизме

Верховный суд России в ближайшее время рассмотрит иск о признании «Международного движения сатанизма» экстремистской организацией. Как отмечает РБК, это решение может привести к масштабным изменениям в культурной жизни и бизнесе страны.

Ранее иск о признании движения экстремистским подали Генеральная прокуратура (ГП) и Министерство юстиции РФ. Однако в открытых источниках упоминаний о единой организации с названием «Международное движение сатанистов» нет.

Как выяснило РБК, под запрет могут попасть не только деятельность организованных сатанистских групп, но и распространение соответствующей символики. Так, например, маркетплейсам придется убрать из продажи серьги с перевернутыми крестами, медальоны с Бафометом и другую атрибутику.

Кроме того, заведениям, специализирующиеся на рок-культуре и активно использующим сатанинскую символику и тематику в качестве маркетингового инструмента, тоже придется подстраиваться под нововведения. Обычно, дерзкий вид пабов и баров в такой стилистике привлекает молодых россиян, однако теперь концепция таких мест может значительно измениться.

Особое внимание уделят музыкальной индустрии — коллективам, использующим сатанистскую тематику в текстах и имидже, возможно, придется пересматривать свою концепцию.

При этом закон не затронет оккультные практики без прямой сатанистской символики — гадание на картах Таро. Также в покое оставят астрологию и нумерологию. Не подпадут под запрет и художественные произведения, где сатанизм представлен как часть сюжета, а не как пропаганда.

Уже сейчас в Государственной думе РФ готовится отдельный законопроект, который должен четче определить границы запрета. Некоторые депутаты спорят о формулировках — одни считают, что строгое определение оставит лазейки в законодательстве, другие же настаивают на необходимости четких критериев.

По словам депутата ГД Николая Николаева, формально определить, что именно относится к сатанизму, очень сложно.

«С религиоведческой точки зрения и тем более с теологической все, что идет не к Богу, то идет, соответственно, от Бога, в другую сторону. А другая сторона только одна — зло. Но в этом плане Верховный суд, конечно, вряд ли будет трактовать запрет сатанизма», — отметил он.

Как пояснил исполняющий обязанности директора Института истории религии и духовной культуры Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Николай Шабуров, в российской академической среде сатанизм рассматривается как новое религиозное движение, центральным элементом которого выступает культ Сатаны.

В интервью РБК ученый отметил, что истоки этого явления восходят к древним иудейско-христианским концепциям природы дьявола, получившим развитие в средневековых дуалистических ересях и демонологических учениях.

Ожидается, что окончательное решение Верховного суда станет частью общего курса на защиту традиционных ценностей. Однако эксперты предупреждают о том, что реализация запрета потребует тонкой настройки, чтобы не задеть смежные сферы, не связанные с экстремистской деятельностью.

Ранее сообщалось, что Государственная дума РФ планирует ужесточить наказание за передачу сим-карт третьим лицам.