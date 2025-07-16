Госдума вводит крупные штрафы за передачу сим-карт третьим лицам

Госдума готовится рассмотреть законопроекты, ужесточающие ответственность за передачу сим-карт и интернет-аккаунтов третьим лицам — штрафы для граждан могут достигать 200 тыс. руб., а для организаторов схем — до 700 тыс. руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Депутаты планируют 17 июля рассмотреть поправки, направленные на борьбу с телефонным и онлайн-мошенничеством. Согласно документам, передача сим-карты без договора теперь будет караться штрафами: для физлиц — до 50 тыс. руб., для ИП — до 100 тыс. руб., для юрлиц — до 200 тыс. руб.

Организация такой деятельности грозит еще более серьезными последствиями — штрафом до 700 тыс. руб., принудительными работами или лишением свободы на срок до трех лет. Аналогичные меры коснутся и передачи данных для регистрации в интернете.

Инициатива, разработанная депутатами от «Единой России» и «Справедливой России», должна, по задумке авторов, снизить количество преступлений, совершаемых через подставные номера.

В этом году в России уже ужесточили правила оборота сим-карт, запретив госорганам и банкам звонить через иностранные мессенджеры.

Ранее стало известно, что в России введут штрафы за умышленный поиск запрещенного контента в интернете.